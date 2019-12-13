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13 декабря • обновлено в 10:13
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Определились все возможные соперники "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы

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В четверг, 12 декабря завершились матчи последнего, 6-го тура группового этапа Лиги Европы. В 1/16 финала пробились 32 клуба, среди которых и донецкий "Шахтер", вылетевший из Лиги чемпионов.

Определились все возможные соперники "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы

ua-football.com

"Горняки" при жеребьевке будут несеянными и могут сыграть со следующими командами: "Аякс", "Бенфика", "Зальцбург", "Интер", "Севилья", "Селтик", "Эспаньол", "Мальме", "Базель", ЛАСК, "Арсенал", "Порту", "Гент", "Башакшехир", "Брага", "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что жеребьевка состоится в понедельник, 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне и начнется в 14:30 по киевскому времени.

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Первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные – 27 февраля.

Точно известно, что "Шахтер", как несеянная команда, первый матч проведет дома, а ответный – на выезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработал "Шахтер" в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Лига Европы
Тег
ФК Шахтер
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