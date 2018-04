Официально: Сергея Реброва выгнали из нового клуба

Бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров, который с июня 2017 года возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, уволен с поста главного тренера команды. На смену украинцу придет тренер из Туниса Фатхи Аль-Жабаль, сообщает в Twitter клуба.

Под руководством Реброва в Лиге чемпионов Азии команда из Джидды набрала 14 очков и выиграла группу.

Al-Ahli terminated the contract of Sergei Rebrov, and Tunisian manager Fathi Al-Jabal will lead the team in the upcoming AFC Champions League Round of 16 matches.



Al-Ahli board thanked His Excellency Mr. Turki Al Al-Sheikh for his ongoing support for the club. #AHLIFC