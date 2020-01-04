Официально: "Динамо" подписало футболиста из чемпионата России

Футбольный клуб "Динамо" согласовал условия контракта с 21-летним нигерийским футболистом Бенито, последним клубом которого был российский ФК "Тамбов".

Согласно условиям договора, Олабиран Блессинг Муива, более известный как Бенито, будет выступать за "Динамо" в ближайшие 3,5 года, сообщает пресс-служба киевлян.

Основная позиция Бенито - фланговый игрок атаки. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального форварда.

Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения нигерийцем медобследования, которое запланировано на 10 января.

Бенито имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U23. Ранее, кроме "Тамбова", он играл за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан) и "Луч" Минск (Беларусь).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и бразильский "Коринтианс" в первый день нового года достигли соглашения по переходу футболиста "бело-синих" Сидклея.

Позже появились подробности этого трансфера.

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