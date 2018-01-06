Официально: "Динамо" объявило о трансфере футболиста сборной Украины

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) и футбольный клуб "Олимпик" (Донецк) достигли соглашения о трансфере защитника Артема Шабанова. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Контракт между игроком и киевским клубом заключен на четыре года.

Отметим, что Артем является воспитанником академии киевского "Динамо", в которой занимался до 15 лет.

10 ноября в матче против сборной Словакии Артем Шабанов дебютировал за сборную Украины заменив на 81-й минуте своего будущего одноклубника Евгения Хачериди.

Напомним, что ранее сообщалось об успешном прохождении медосмотра Шабановым.

23 декабря киевское "Динамо" сроком на 5 лет подписало футболиста сборной Словении, который должен заменить ушедшего Виду.