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Официально: "Динамо" объявило о трансфере футболиста сборной Украины

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Футбольный клуб "Динамо" (Киев) и футбольный клуб "Олимпик" (Донецк) достигли соглашения о трансфере защитника Артема Шабанова. Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Контракт между игроком и киевским клубом заключен на четыре года.

Отметим, что Артем является воспитанником академии киевского "Динамо", в которой занимался до 15 лет.

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10 ноября в матче против сборной Словакии Артем Шабанов дебютировал за сборную Украины заменив на 81-й минуте своего будущего одноклубника Евгения Хачериди.

Напомним, что ранее сообщалось об успешном прохождении медосмотра Шабановым.

23 декабря киевское "Динамо" сроком на 5 лет подписало футболиста сборной Словении, который должен заменить ушедшего Виду.

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Тема
Трансферы
Персона
Артем Шабанов
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Динамо Киев
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