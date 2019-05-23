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Обыгрывал Украину на Евро-2016: СМИ назвали имя нового тренера "Динамо"

5.1тЧитать материал на украинском

Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать известный польский специалист Адам Навалка.

Именно этот 61-летний специалист ведет переговоры с руководством киевского клуба, который летом распрощается с нынешним наставником Александром Хацкевичем, пишет zbirna.com.

Последним местом работы Навалки был познаньский "Лех", в котором он был главным тренером всего четыре месяца. До этого опытный специалист пять лет стоял у руля национальной сборной Польши, с которой был участником Евро-2016 и ЧМ-2018.

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Адам Навалка

Адам Навалка

PZPN

К слову, на континентальном первенстве подопечные Навалки встречались со сборной Украины. "Кадра" обыграла наших соотечественников 1:0 и дошла до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила будущим победителям португальцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний наставник "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский клуб.

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ФК Динамо Киев
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