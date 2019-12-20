"Нокаут из ММА": футболист чуть не снес голову сопернику ударом с ноги

В матче 1/8 финала Кубка Португалии "Порту" – "Санта-Клара" произошел жуткий и леденящий душу эпизод. Футболист "Порту" Зе Луиш ударом в лучших традициях ММА нокаутировал игрока соперников.

Все произошло на 21-й минуте встречи. Нападающий Зе Луиш, который до перехода в "Порту" выступал за московский "Спартак", высоко выпрыгнул вблизи от ворот соперника, пытаясь забить "ножницами", однако вместо мяча со всей силы всадил ногу в голову защитника Нене

Num país onde a arbitragem não fosse controlada pelo calor da noite este Zé Luís levava uma dezena de jogos de suspensão...pelo menos #tacadeportugal @FederacaoPF @UEFA pic.twitter.com/upE5rjrsZE — António Franco (@antonio_franco_) 19 Nollaig 2019

Игрока "Санта-Клары" сразу же заменили – поле он покинул на носилках. Позднее его доставили в больницу на компьютерную томографию головы. Однако деталей о состоянии пострадавшего футболиста нет.

Зе Луиш получил за свои грубые действия всего лишь желтую карточку, хотя эпизод явно заслуживал гораздо более серьезных санкций – удаление и пропуск большого количества матчей.

Сам матч между "Порту" и "Санта-Кларой" завершился победой команды Зе Луиша со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Италии Криштиану Роналду забил "летающий" гол, выпрыгнув в воздухе на невероятную высоту.

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