"Я все потерял": лидер сборной Украины U-20 рассказал о звонке Суркиса

Защитник сборной Украины U-20 Денис Попов рассказал, как после победы на чемпионате мира не смог принять поздравление от президента "Динамо".

"После финала даже звонил Игорь Суркис. Но у меня были такие эмоции, что не следил за вещами, забыл свой телефон и не мог ему ответить. Я все потерял. Мне в отель привозили телефон, кошелек", – сказал Попов в интервью tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины U-20 накануне вернулась домой с триумфального чемпионата мира по футболу, где завоевала "золото". Нашей команде устроили невероятный прием в "Борисполе".

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