"Некоторых нет в живых": известный украинский футболист объяснил отказ играть в России

Украинец Василий Прийма объяснил, почему отказался от предложения подписать контракт с российской "Кубанью". Защитник солигорского "Шахтера" принял такое решение из-за военных действий на востоке Украины.

"Это мое мнение и моя позиция. Из-за войны в живых нет некоторых моих знакомых – ребят, с которыми я учился. Они пошли добровольцами в АТО и погибли. А еще в то время была история со сбитым самолетом. Я набрал владельцу "Кубани" Олегу Мкртчану и все объяснил. Да и я ничего плохо не сказал: просто высказал позицию", - цитирует Прийму Tribuna.

Василий Прийма torinofc.it

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий подписал контракт с российским "Зенитом". Федерация футбола Украины исключила футболиста из списка игроков национальной команды, а главный тренер Андрей Шевченко не вызвал экс-футболиста "Шахтера" на матчи сборной против Португалии и Люксембурга в квалификации Евро-2020.

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