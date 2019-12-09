"Не влияют": власти РФ прокомментировали санкции к российским футболистам

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияют на участие российских футболистов в чемпионатах Европы и мира.
Сборная России по футболу
ТАСС
"Санкции не касаются чемпионата Европы, считаю, что они не коснутся и чемпионатов мира", – сказал Колобков на пресс-конференции в Москве в понедельник, сообщает "Интерфакс".
Он отметил, что решение о санкциях в отношении российских спортсменов не вступило в силу, поскольку процедура предусматривает возможность обжалования решения в международном спортивном арбитраже.
Как сообщал OBOZREVATEL:
исполком WADA 9 декабря принял решение на четыре года исключить Россию из международных спортивных соревнований.
представители Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали решение WADA о введении санкций.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира.
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