"Не влияют": власти РФ прокомментировали санкции к российским футболистам

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияют на участие российских футболистов в чемпионатах Европы и мира.

Сборная России по футболу ТАСС

"Санкции не касаются чемпионата Европы, считаю, что они не коснутся и чемпионатов мира", – сказал Колобков на пресс-конференции в Москве в понедельник, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что решение о санкциях в отношении российских спортсменов не вступило в силу, поскольку процедура предусматривает возможность обжалования решения в международном спортивном арбитраже.

Как сообщал OBOZREVATEL:

исполком WADA 9 декабря принял решение на четыре года исключить Россию из международных спортивных соревнований.

представители Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали решение WADA о введении санкций.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира.

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