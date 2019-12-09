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9 декабря • обновлено в 19:22
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"Не влияют": власти РФ прокомментировали санкции к российским футболистам

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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияют на участие российских футболистов в чемпионатах Европы и мира.

Сборная России по футболу

Сборная России по футболу

ТАСС

"Санкции не касаются чемпионата Европы, считаю, что они не коснутся и чемпионатов мира", – сказал Колобков на пресс-конференции в Москве в понедельник, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что решение о санкциях в отношении российских спортсменов не вступило в силу, поскольку процедура предусматривает возможность обжалования решения в международном спортивном арбитраже.

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Автор
Денис Карпов
Темы
Евро-2020 ЧМ-2022
Место
Россия
Теги
WADA сборная России по футболу
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