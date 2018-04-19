"Мой план": легенда бокса бросил вызов Ломаченко

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо твердо намерен провести бой с украинцем Василием Ломаченко. Причем по словам экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях, такой поединок должен обязательно состоятся в Маниле.

"Это один из моих планов – провести бой с Ломаченко. Также мой план – чтобы поединок состоялся в Маниле. Так что либо Ломаченко, либо кто угодно другой, но обязательно в Маниле – и нет проблем. Это будет ярко", – заявил Пакьяо в интервью BoxingScene.

Отметим, что Мэнни свой следующий бой проведет 14 июля против аргентинца Лукаса Матиссе. Василий Ломаченко в свою очередь 12 мая выйдет в ринг с Хорхе Линаресом.

Как сообщал "Обозреватель", Василий Ломаченко устроил настоящий бедлам на тренировке.