''Многие отказываются'': в ''ДНР'' восхищены трансфером Ракицкого

Ветеран "Шахтера" Игорь Петров, который возглавляет "федерацию футбола" так называемой ДНР, прокомментировал переход полузащитника Ярослава Ракицкого в российский "Зенит".

Ярослав Ракицкий ФК Шахтер

"У нас люди его уважают за то, что он поддерживал Донбасс. И не стеснялся об этом говорить как раз в СМИ. Не боялся высказывать свою точку зрения. Его очень любят как футболиста, в первую очередь за стабильность. Защитник без спадов. Так что "Зенит" приобретает сильного игрока. Многие отказываются уходить в российские клубы. А вот он – наоборот. Человек с характером, со своими принципами, взглядами. В общем, не шарахается из стороны в сторону. Радует, что идет своей дорогой", – цитирует Петрова СЭ.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, накануне стало официально известно, что Ракицкий продолжит карьеру в российском "Зените". Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

Ярослав успел дать первое интервью в футболке новой команды, пообещав "биться за питерских болельщиков".

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