МоваЯзык

Топ-темы:

Милевский в адрес Бойко за слова про Луческу: такую х**ю нести, псина

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,0 т.
Денис Бойко

Денис Бойко получил порцию критики от Артема Милевского. ФК Динамо

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский обматерил вратаря столичного клуба Дениса Бойко за слова поддержки в адрес нового главного тренера киевлян Мирчи Луческу.

"Иди, бл***, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, лишь бы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", – написал Милевский в Instagram "Фан-трибуна "Динамо" Киев".

Милевский покрыл матом Бойко

Милевский покрыл матом Бойко Instagram Фан-трибуна "Динамо" Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Сергей Сидорчук заявил, что в эмоциональном плане новость о Луческу произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных.

Беньямин Вербич признался, что назначение Луческу стало сюрпризом для него лично и неожиданностью для остальных футболистов.

УкраинаКиевФК Динамо КиевДенис БойкоАртем МилевскийМирча Луческу
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол