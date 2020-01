Месси установил невероятный рекорд в чемпионате Испании

Форвард "Барселоны" Лионель Месси принес победу своей команде в матче 20-го тура чемпионата Испании, в котором каталонцы дома обыграли "Гранаду" – 1:0. Тем самым Месси установил рекорд.

Гол 32-летнего аргентинского нападающего стал первым для него в 2020 году. Месси стал первым игроком, забивавшим в чемпионате Испании на протяжении 16 календарных лет, сообщает Gracenote.

🎯 - Lionel Messi is the 1st player to score a La Liga goal in all 16 calendar years since 2005. Only Cristiano Ronaldo (18), Giampaolo Pazzini (17) and Jimmy Briand (17) are currently on a longer active scoring run in Europe's top 5 leagues. #BarçaGranada #ForçaBarça