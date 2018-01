"Манчестер Юнайтед" пропустил самый быстрый гол в истории АПЛ

Гол полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена на 11-й секунде матча с "Манчестер Юнайтед" стал самым быстрым голом в ворота "красных дьяволов" за всю историю английской Премьер-лиги (АПЛ).

Эпизод произошел в поединке 25-го тура чемпионата страны. Гол 25-летнего датчанина стал вторым самым быстрым в истории АПЛ.

00:11 - Christian Eriksen's goal after 11 seconds for Tottenham Hotspur tonight was the fastest that Manchester United have ever conceded in the Premier League. Rapid. #TOTMUN pic.twitter.com/UHvEFDeNmN