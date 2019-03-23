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Люксембург – Украина: назван фаворит матча

2.2тЧитать материал на украинском

Сборная Украины сыграет второй матч квалификации Евро-2020 на выезде с Люксембургом. Поединок состоится 25 марта в 21:45 по киевскому времени.

Перед матчем букмекеры дали прогнозы на победителя этой встречи. "Желто-синие" являются безоговорочными фаворитами противостояния. На победу подопечных Андрея Шевченко аналитики дают коэффициент 1,28, в то время как на Люксембург этот показатель составляет 10. На ничью во встрече можно поставить за 5,5.

Люксембург – Украина: назван фаворит матча

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Напомним, что Люксембург на данный момент является лидером группы В. В первом матче отбора на континентальное первенство команда Люка Хольца обыграла Литву 2:1. А вот главные претенденты на лидерство квинтета – Португалия и Украина – разошлись миром, не забивая друг другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России восхитились игрой сборной Украины против Португалии в матче квалификации чемпионата Европы, поставив их в пример своей команде. Подопечные Станислава Черчесова проиграли в первой встрече отбора на континентальное первенство бельгийской команде.

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Тема
Евро-2020
Тег
сборная Украины по футболу
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