Луческу говорил, что не будет принимать "Динамо", – Срна

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна признался, что был удивлен приходу экс-тренера команды Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

Такое заявление легендарный игрок "горняков" сделал в эфире программы "Великий футбол". Он также добавил, что румынский специалист не собирался принимать предложение "бело-синих".

"Для меня это был сюрприз. Это еще раз доказывает, что все в жизни бывает. Мы общались, он мне говорил, что, наверное, не будет принимать "Динамо". И через пару дней я читаю, что он подписал контракт с "Динамо". Если честно, я не ожидал, что Мистер примет такое решение. Просто не ожидал. Это его решение. То, что он сделал для "Шахтера", никто и никогда у него не заберет", – отметил Срна.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" не сумело обыграть черниговскую "Десну" во втором туре Премьер-лиги и потеряло первые очки при Мирче Луческу.

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