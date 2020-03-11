"Ливерпуль" – "Атлетико": где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико" (Мадрид) в ответном матче определят обладателя путевки в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира. Первая встреча завершилась в пользу "Атлетико", который одержал победу в родных стенах – 1:0.
КОГДА И ВО СКОЛЬКО ЛИВЕРПУЛЬ – АТЛЕТИКО: ВРЕМЯ МАТЧА
Ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в Великобритании на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле в среду, 11 марта. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.
"Ливерпуль" уступил в первом матче "Атлетико" - 0:1
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИВЕРПУЛЬ – АТЛЕТИКО
В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 2".
Также встречу покажут российские каналы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".
Любители футбола из Беларуси увидят игру благодаря местному вещателю "Беларусь 5".
Как сообщал OBOZREVATEL, в ответном матче 1/8 финала "Валенсия" – "Аталанта" одноклубник Руслана Малиновского побил два невероятных рекорда Лиги чемпионов
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.