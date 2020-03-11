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11 марта • обновлено в 11:39
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"Ливерпуль" – "Атлетико": где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико" (Мадрид) в ответном матче определят обладателя путевки в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира. Первая встреча завершилась в пользу "Атлетико", который одержал победу в родных стенах – 1:0.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ЛИВЕРПУЛЬ – АТЛЕТИКО: ВРЕМЯ МАТЧА

Ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в Великобритании на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле в среду, 11 марта. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

"Ливерпуль" уступил в первом матче "Атлетико" - 0:1

"Ливерпуль" уступил в первом матче "Атлетико" - 0:1

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИВЕРПУЛЬ – АТЛЕТИКО

  • В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 2".

  • Также встречу покажут российские каналы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

  • Любители футбола из Беларуси увидят игру благодаря местному вещателю "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответном матче 1/8 финала "Валенсия" – "Аталанта" одноклубник Руслана Малиновского побил два невероятных рекорда Лиги чемпионов

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Автор
Денис Карпов
Тема
Лига чемпионов
Место
Англия Ливерпуль
Теги
Атлетико Мадрид ФК Ливерпуль
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