"Ливерпуль" – "Атлетико": где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" и испанский "Атлетико" (Мадрид) в ответном матче определят обладателя путевки в четвертьфинал самого престижного еврокубкового турнира. Первая встреча завершилась в пользу "Атлетико", который одержал победу в родных стенах – 1:0.

КОГДА И ВО СКОЛЬКО ЛИВЕРПУЛЬ – АТЛЕТИКО: ВРЕМЯ МАТЧА

Ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в Великобритании на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле в среду, 11 марта. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

"Ливерпуль" уступил в первом матче "Атлетико" - 0:1

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛИВЕРПУЛЬ – АТЛЕТИКО

В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 2".

Также встречу покажут российские каналы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

Любители футбола из Беларуси увидят игру благодаря местному вещателю "Беларусь 5".

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