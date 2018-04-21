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Кубок Лиги Европы УЕФА был украден

1.1тЧитать новость на украинском

Кубок Лиги Европы УЕФА, который привезли для показа в Мексику, украли неизвестные.

Как сообщает The Guardian, трофей был похищен из машины, которая перевозила его после мероприятия в городе Леон.

Позже Кубок нашли сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато, вернув украденное. Подробности случившегося не раскрываются.

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Кубок УЕФА

Кубок Лиги Европы сделан из серебра, весит 15 кг и считается самым тяжелым спортивным трофеем в Европе. Он был создан в одной из мастерских Милана. Основа кубка вырезана из мрамора, на ней изображены флаги стран, клубы из которых участвуют в розыгрыше турнира.

Как сообщал "Обозреватель", обидчик киевского "Динамо" римский "Лацио" вылетел из Лиги Европы, трижды пропустив за 247 секунд.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на Обозревателе.

Тема
Лига Европы
Место
Мексика
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