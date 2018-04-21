Кубок Лиги Европы УЕФА был украден

Кубок Лиги Европы УЕФА, который привезли для показа в Мексику, украли неизвестные.

Как сообщает The Guardian, трофей был похищен из машины, которая перевозила его после мероприятия в городе Леон.

Позже Кубок нашли сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато, вернув украденное. Подробности случившегося не раскрываются.

Кубок УЕФА

Кубок Лиги Европы сделан из серебра, весит 15 кг и считается самым тяжелым спортивным трофеем в Европе. Он был создан в одной из мастерских Милана. Основа кубка вырезана из мрамора, на ней изображены флаги стран, клубы из которых участвуют в розыгрыше турнира.

Как сообщал "Обозреватель", обидчик киевского "Динамо" римский "Лацио" вылетел из Лиги Европы, трижды пропустив за 247 секунд.