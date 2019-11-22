Круг сузился: Украина узнала еще 8 возможных соперников на Евро-2020

Национальная сборная Украины по футболу узнала еще восемь команд, с которыми может встретиться на Евро-2020.
Это стало известно после жеребьевки стыковых матчей отборочного турнира, которая состоялась в пятницу, 22 ноября. Так как УЕФА заранее определил хозяев чемпионата по группам, то частично уже известно, кто с кем сыграет на первенстве.
сборная Украины по футболу
Так, украинская команда попала в группу С, где сразится с голландцами. Также в наш квартет попадет либо победитель пути А стыка отбора (Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия). либо триумфатор пути D (Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония).
Также в квартете с Украиной и Нидерландами, о чем было известно ранее, сыграет команда из третье корзины посева – Португалия, Австрия, Швеция, Чехия или Турция.
Жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте.
Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА был вынужден пойти на неординарный шаг перед жеребьевкой финальной части Евро-2020 из-за матча сборной Росии.
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