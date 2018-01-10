Криштиану Роналду показал, что предстоит сборной России после позора на ЧМ-2018

Лидер "Реала" Криштиану Роналду, чтобы его не узнали в одном из мадридских ресторанов замотал себе полностью лицо шарфом. В таком виде лучший футболист мира в сопровождении охраны и сел за руль своего "Ролс-Ройса".

В комментариях российские болельщики предположили, что их сборной предстоит подобная маскировка после позора на домашнем чемпионате 2018 года.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Как сообщал "Обозреватель", ранее Роналду взорвал Instagram своим постом, собрав более двух миллионов лайков и тысячи комментариев за несколько часов.

Напомним, что недавно Криштиану решил устроить "переворот" в "Реале" после разгромного поражения от "Барселоны" в чемпионате Испании.