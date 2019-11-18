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18 ноября • обновлено в 21:47
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Коноплянка вступился за уехавшего в Россию Ракицкого

1.5т
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Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка негативно оценил отсутствие в команде защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

По мнению полузащитника "Шахтера", уехавший в Россию экс-футболист "горняков" значительно усилил бы потенциал команды Андрея Шевченко.

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Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка

Ярослав Ракицкий и Евгений Коноплянка

ФФУ

"Конечно, без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает. Помимо того, что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек", – сказал Коноплянка в интервью журналу "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослав Ракицкий объявил о завершении международной карьеру после того, как перестал получать вызов в национальную команду из-за трансфера в "Зенит".

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Ярослав Ракицкий Евгений Коноплянка
Тег
Сборная Украины по футболу
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коршун федот
коршун федот
конопля коноплі нажрався?
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1
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Похоже, конопель греет место себе в )(уйлостане...
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Петришин Роман
Петришин Роман
Думаю збірна нічого не втратила, якби не було коноплі.
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