Коноплянка спас "Шальке" в чемпионате Германии

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка заработал пенальти в матче 32-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха и спас свою команду от поражения. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 45-й минуте после удара 28-летнего украинца защитник "Боруссии" сыграл рукой. Арбитр встречи, посмотрев видеоповтор, назначил 11-метровый, который реализовал Даниэль Калиджури.

За свою игру Евгений по итогам поединка получил от авторитетного футбольного портала Whoscored высокую оценку 7.0. Коноплянка за матч нанес 2 удара (1 в створ, 1 был заблокирован), сделал 30 передач, 26 из которых точных (87%).

"Шальке-04" – "Боруссия" М - 1:1

Голы: 0:1 – 32 Раффаэл, 1:1 – 45, пенальти Калиджури.

Шальке-04 – Фэрманн, Шопф, Керер, Налдо, Бенталеб, Стамбули, Коноплянка (Тойхерт, 90), Горетцка, Харит (Маккенни, 64), Калиджури, Бургшталлер (Ди Санто, 82).

Боруссия М – Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн (Траоре, 79), Крамер, Закария (Штробль, 60), Азар, Штиндль (Кюизанс, 39), Раффаэл.

Предупреждения: Вендт (26), Закария (38), Крамер (45), Вестергор (65), Ди Санто (84).

Удаление: Бенталеб (12).

Как сообщал "Обозреватель", Евгений Коноплянка в матче чемпионата Германии с "Кельном"забил гол и отдал результативную передачу. Он получил наивысший балл за этот поединок.