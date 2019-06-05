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/Новости футбола

"Классные пацаны!" Украинские спортсмены поддержали сборную России

1.6тЧитать материал на украинском

Украинские спортсмены из молодежной сборной по футболу поддерживали сборную России по хоккею и выражали свое восхищение россиянами.

Издание Sports.ru пишет, что "молодежки" России и Украины жили в одной гостинице во время турнира по футболу Slovakia Cup, прошедшего в Братиславе.

Так, украинский футболист Иван Литвиненко признался, что болел за российских хоккеистов на чемпионате мира по хоккею.

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"Та какая политика? Мы об этом даже не думали, сразу нормально общались. Они такие же, как и мы. Жили вместе, кушали рядом, болтали на разные темы, в основном о футболе: какой уровень чемпионата, какие зарплаты. Все позитивно было. Играли в теннис и бильярд, вместе купались в бассейне. Обменялись контактами", – рассказал украинец.

Литвиненко добавил, что вместе с россиянами смотрел хоккейный матч между сборными РФ и США и поддерживал российскую команду.

"Ну как — лично я переживал и радовался шайбам, другие наши пацаны тоже", – добавил он.

Владислав Мудрык

Владислав Мудрык

Также защитник сборной Украины Владислав Мудрык назвал игроков сборной России "классными".

"Все пацаны – классные. Все было шикарно. Общались с ними, команда у них сильная!" – делился украинец.

18-летний Литвиненко является игроком украинского клуба "Днепр-1". В сезоне 2019/20 команда будет выступать в Украинской Премьер-лиге. Мудрык выступает за ФК "Карпаты".

Иван Литвиненко

Иван Литвиненко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Тарас Михалик рассказал о переходе в московский "Локомотив" из киевского "Динамо" летом 2013 года.

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Теги
Молодежная сборная Украины по футболусборная России по хоккеюспорт
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Сейчас затравят парней
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Шо тут думати? На гиляку усих !!
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