"Классные пацаны!" Украинские спортсмены поддержали сборную России

Украинские спортсмены из молодежной сборной по футболу поддерживали сборную России по хоккею и выражали свое восхищение россиянами.

Издание Sports.ru пишет, что "молодежки" России и Украины жили в одной гостинице во время турнира по футболу Slovakia Cup, прошедшего в Братиславе.

Так, украинский футболист Иван Литвиненко признался, что болел за российских хоккеистов на чемпионате мира по хоккею.

"Та какая политика? Мы об этом даже не думали, сразу нормально общались. Они такие же, как и мы. Жили вместе, кушали рядом, болтали на разные темы, в основном о футболе: какой уровень чемпионата, какие зарплаты. Все позитивно было. Играли в теннис и бильярд, вместе купались в бассейне. Обменялись контактами", – рассказал украинец.

Литвиненко добавил, что вместе с россиянами смотрел хоккейный матч между сборными РФ и США и поддерживал российскую команду.

"Ну как — лично я переживал и радовался шайбам, другие наши пацаны тоже", – добавил он.

Владислав Мудрык

Также защитник сборной Украины Владислав Мудрык назвал игроков сборной России "классными".

"Все пацаны – классные. Все было шикарно. Общались с ними, команда у них сильная!" – делился украинец.

18-летний Литвиненко является игроком украинского клуба "Днепр-1". В сезоне 2019/20 команда будет выступать в Украинской Премьер-лиге. Мудрык выступает за ФК "Карпаты".

Иван Литвиненко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Тарас Михалик рассказал о переходе в московский "Локомотив" из киевского "Динамо" летом 2013 года.

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