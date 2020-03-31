"Как я могу болеть за Россию?" Знаменитый крымский футболист поддержал Украину

Бывший футболист симферопольской "Таврии" Денис Голайдо, который остался в Крыму после аннексии, не намерен болеть за сборную России в возможном противостоянии с Украиной.

По словам экс-полузащитника, на счету которого четыре матча за "желто-синих", захват полуострова Россией не изменил его отношения к украинской сборной.

Facebook Дениса Голайдо

"Пришла Россия, но как я могу начать болеть за ее сборную? Если я всю жизнь поиграл при Украине, зарабатывал деньги, у меня дочка в Украине родилась. Чего я должен поддерживать Россию? Я ее поддерживаю, но я не болею за нее. Например, будут играть Украина и Россия, буду переживать за украинских пацанов. Наше поколение футболистов выросло при Украине, мы знаем состав Украины лучше, чем России. Понятно, что мы будем переживать за Украину", – цитирует Голайдо Tribuna.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный крымский арбитр Анатолий Жабченко, который предал Украину и принял российское гражданство, будет работать на матчах чемпионата РФ по футболу после возобновления сезона.

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