Как Россия купила ЧМ-2018: опубликованы шокирующие доказательства

В сети опубликована переписка, которая свидетельствует о возможном подкупе Россией членов ФИФА в целях получить право принимать чемпионат мира 2018 года.

Телеграм-канал Black Mirror показал, в частности, датированное 15 марта 2010 года письмо заместителя гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Александра Джорджадзе, в котором содержится досье на каждого члена исполкома ФИФА.

Файл, который содержался в рассылке, включал личную информацию о членах исполкома ФИФА и возможные методы воздействия на них, чтобы добиться благосклонности перед выбором страны-хозяйки ЧМ.

Владимир Путин и Йозеф Блаттер

Так, в документе сказано, что голос Франца Беккенбауэра можно получить за "щедрое вознаграждение консультационных услуг" его советника, что оценивается в 3 млн евро и еще 1,5 млн евро в случае победы российской заявки.

Достичь благосклонности Мишеля Платини можно через "влияние на мощных коммерческих партнеров УЕФА". На Йозефа Блаттера можно повлиять через его племянника, компания которого владеет телевизионными правами ФИФА. Голос британца Джеффа Томпсона можно получить за ценные подарки его жене, а выйти на американца Чака Блейзера можно через Романа Абрамовича. Голоса других членов исполкома ФИФА предлагается получить простым подкупом, в некоторых случаях – прямым.

В другом письме делается акцент на том, что "необходимо установить контакт с доверенными лицами членов исполкома, а также определить в российской бизнес-элите лиц, чьи коммерческие интересы пересекаются с интересами членов исполкома, так как некоторые из них являются крупными бизнесменами".

Напомним, 21-й чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Кубок мира выиграла сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию обвинили в подкупе соперников на ЧМ-2018.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!