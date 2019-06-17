"Как посмешище": Тотти резко высказался из-за прихода Фонсеки в "Рому"

Легендарный Франческо Тотти жестко высказался о приходе в "Рому" нового тренера Паулу Фонсеки.

По словам "Императора", руководство "волков" не советовалось с ним при назначении. Экс-директор римлян отметил силу португальского специалиста, но выступил против его работы в столице Италии.

Франческо Тотти

"Я решил не лететь в Лондон на встречу с Фонсекой. Во-первых, представители клуба предупредили меня об этом мероприятии только за два дня. Во-вторых, они выбрали тренера, не посоветовавшись со мной. Вот представьте: я звоню Антонио Конте, а он мне рассказывает, что "Рома" договорилась с Фонсекой. Я выглядел, как посмешище. Нет сомнений, что Фонсека – сильный тренер. Он хорошо зарекомендовал себя в "Шахтере". Но сейчас в клубе ужасная атмосфера, он не должен был сюда приезжать", – цитирует Тотти Sport Mediaset.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 17 июня, Франческо Тотти подал в отставку с поста технического директора "Ромы" из-за разногласий руководства клуба. В структуре "волков" легендарный футболист находился 30 лет – с 1989 года.

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