17 августа в Дюcсельдорфе "Интер" и "Шахтер" встретятся в полуфинале Лиги Европы. Для итальянской команды это первый полуфинал еврокубка с сезона 2009/10, когда "нерадзурри" выиграли Лигу чемпионов. "Шахтер" не подбирался так близко к трофею с 2016-го – тогда проиграли "Севилье".

Скоро мы узнаем, кому удастся пройти в финал. Для обеих команд это будет весьма непростой матч. Аналитики Parimatch также прогнозируют, что мы увидим немало голов. Напомним, матч начнется в 22:00.

"Интер" – "Шахтер": анонс полуфинала Лиги Европы

Титульный партнер ФК “Шахтер” Parimatch совместно с клубом и Multiplex дарят возможность посмотреть этот матч в кинотеатре под открытым небом на вертолетной площадке КВЦ “Парковый “ (Парковая дорога, 16а). Для того, чтобы окунуться в атмосферу исторического матча в кругу друзей, достаточно купить билет на сайте кинотеатра. Посетители смогут не только поддержать любимую команду, но и пообщаться с известными болельщиками клуба, а также получит мяч и футболку с автографами игроков.

История противостояний

"Шахтер" и "Интер" сыграют между собой в третий раз. Команды уже встречались в 2005-м, когда боролись за выход в групповой турнир Лиги чемпионов. Дома украинская команда проиграла 0:2 (отличился дуэт нападающих Мартинс-Адриано), а в Милане сыграли вничью 1:1 – забивали Альваро Рекоба в составе хозяев и Элано за горняков.

Два игрока, которые принимали участие в тех матчах, сейчас работают в клубах: Дарио Срна занимает должность футбольного директора в "Шахтере", а Хавьер Дзанетти – вице-президент "Интера".

Последние матчи

"Интер" в Серии А финишировал на втором месте, отстав от "Ювентуса" всего на одно очко. Очень обидная ситуация для команды Антонио Конте, которая после карантина не обыграла "Сассуоло" (3:3), "Верону" (2:2), "Фиорентину" (0:0), "Болонью" (1:2). Выиграй "Интер" хотя бы один из этих матчей, и, возможно, в Италии сменился бы чемпион.

Что интересно, упустив скудетто, миланцы прибавили. У "Интера" пять побед подряд, причем среди соперников в том числе были мощные "Аталанта", "Наполи" и "Байер". За эти пять матчей команда Конте забила 11 мячей, а пропустила один – в четвертьфинале Лиги Европы от "Байера".

"Шахтер" не проигрывает с середины марта, когда неожиданно уступил "Заре". Серия без поражений составляет уже 11 матчей, из которых команда Луиша Каштру выиграла девять. Победы в чемпионате Украины – обязательная программа, но и в Лиге Европы "Шахтер" хорош. "Вольфсбургу" забили три мяча, "Базелю" – четыре, с выходом в полуфинал не возникло никаких проблем.

Состояние команд

У "Интера" двое травмированных. Потерю Матиаса Весино Конте вряд ли заметит – центральный полузащитник в этом сезоне играл мало и, скорее всего, покинет команду. А вот отсутствие Алексиса Санчеса лишает тренера вариативности в атаке. Чилиец после карантина был в отличной форме, в чемпионате забил трижды и сделал семь голевых передач.

У "Шахтера" из игроков основы травмирован только Исмаили, который в середине июня порвал кресты. Бразильца слева подменяет Николай Матвиенко, и, судя по всему, сыграет на фланге и против "Интера".

Лидеры

У "Интера" сумасшедшую форму набрал Ромелу Лукаку. Бельгиец забил в девяти матчах Лиги Европы подряд, установив рекорд турнира. У нападающего четыре гола в пяти последних матчах, а всего – 31 точный удар, это самый результативный сезон в его карьере.

"Шахтеру" необходимо найти путь к воротам "Интера", и в такой ситуации очень важен будет Марлос. Игрок сборной Украины сделал два ассиста с "Базелем", всего в этом сезоне у него 8 голевых передач и 13 голов. По системе "гол+пас" Марлос уступает только Жуниору Мораесу.

"Интер" – "Шахтер": анонс полуфинала Лиги Европы

Прогноз

В предыдущих матчах в своих чемпионатах и в Лиге Европы "Интер" и "Шахтер" забивали немало, поэтому, стоит ожидать, что и в полуфинале каждая из команд порадует нас голами. "Шахтер", кстати, уже семь матчей подряд забивает не менее двух мячей.

Тотал больше 3 – 2.06

Шахтер Тотал больше 1,5 – 2.95

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