Хацкевич сделал заявление по итогам переговоров с "Динамо"

Александр Хацкевич после встречи с президентом "Динамо" Игорем Суркисом опроверг информацию о наличии каких-либо договоренностей о новом контракте.

Александр Хацкевич

"По состоянию на данный момент не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, и тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан либо вывести "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов, либо автоматически подать в отставку. Ни о чем таком речи не было. Сейчас вообще нет еще никаких договоренностей. Наши переговоры продолжаются" — сказал Хацкевич в комментарии Dynamo.kiev.ua.

Белорусский специалист надеется, что до конца недели стороны решат все вопросы.

"Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся с Игорем Михайловичем в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей неделе. Возможно, даже завтра", - подытожил Александр Николаевич.

45-летний специалист 2 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с "бело-синими", тем самым сменив на этой должности Сергея Реброва.

Под руководством Александра Николаевича "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, а также стало серебряным призером УПЛ.

1 июня у Хацкевича закончился контракт и киевское "Динамо" официально осталось без главного тренера.

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