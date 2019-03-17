Футболистка сборной РФ остановила соперницу кулаком в голову - видеофакт

Футболистка сборной России Диана Памен стала участницей драки в матче юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет против команды Швейцарии.

Во втором тайме Элла Люштина исподтишка пнула Памен. Россиянка не стала терпеть обиду и дала швейцарке сдачи, едва не нокаутировав ее ударом в голову. Обе спортсменки были удалены.

Встреча завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 4:2. Российские футболистки потерпели три поражения и заняли последнее место в своей группе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что женский футбольный матч в Турции не был доигран из-за грандиозной потасовки, которую девушки устроили в концовке.

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