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Футболистка сборной РФ остановила соперницу кулаком в голову - видеофакт

1.6тЧитать материал на украинском

Футболистка сборной России Диана Памен стала участницей драки в матче юниорского чемпионата Европы среди футболисток не старше 17 лет против команды Швейцарии.

Во втором тайме Элла Люштина исподтишка пнула Памен. Россиянка не стала терпеть обиду и дала швейцарке сдачи, едва не нокаутировав ее ударом в голову. Обе спортсменки были удалены.

Встреча завершилась победой сборной Швейцарии со счетом 4:2. Российские футболистки потерпели три поражения и заняли последнее место в своей группе.

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Место
Россия
Тег
сборная России по футболу
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Кулаком в голову, скорее всего руку сломала)))
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Д Алексей
Д Алексей
Кацапка получила ответку🐀👎🦌😂
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Д Алексей, че бандера, с бабами дерешься ссыкло? Только на это и способны тряпки...)))
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