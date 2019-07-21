Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился невероятным голом в матче Международного кубка чемпионов против "Ювентуса".

Гарри Кейн празднует забитый гол

25-летний футболист сборной Англии забил мяч в ворота Войцеха Щченсны на 3-й добавленной минуте, притом сделал это с центра поля.

Когда до конца добавленного времени оставались считанные секунды Кейн, увидев, что голкипер вышел из ворот, ювелирным выстрелом отправил кожаную сферу точно в рамку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим насладиться этим шедевром, который в соцсетях уже назвали голом года.

Международный кубок чемпионов

"Ювентус" Италия – "Тоттенхэм" Англия 2:3 (0:1, 2:2)

Голы: 0:1 – 30 Ламела, 1:1 – 56 Игуаин, 2:1 – 60 Роналду, 2:2 – 65 Лукас Моура, 2:3 – 90 Кейн.

Ювентус – Буффон (Шченсны, 46), Ругани (Демирал, 46), Де Шильо, Бонуччи (де Лигт, 63), Жоау Канселу, Матюиди (Кастанос, 76), Джан (Рабьо, 46), Пьянич (Мураторе, 76), Бернардески, Манджукич (Игуаин, 46), Роналду (Матеус Перейра, 63).

Тоттенхэм – Гассанига, Танганга (Вертонген, 46), Уокер-Питерс (Марш, 71), Алдервейрелд (Фойт, 46), Скипп (Боуден, 90), Георгиу (Уайт, 71), Алли (Сиссоко, 46), Ламела (Ндомбеле, 63), Уинкс (Роулз, 63), Пэрротт (Кейн, 46), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 46).

Предупреждение: Пэрротт (44).

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона.

На следующий день легендарный вратарь заявил, что отказывается быть капитаном команды.

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