Главное, чтоб лоб не разбил! В сети высмеяли "молитву" за российских футболистов

В сети высмеяли информацию о том, что министр культуры России Владимир Мединский якобы взял отпуск на один день, чтобы съездить на священную гору Афон ради молитвы за победу сборной России по футболу в матче против команды Хорватии.
Якобы заявление министра обнародовал в своем Facebook блогер Павел Кашин.
В документе указывается, что Мединский просит у главы правительства Дмитрия Медведева отпуск на один день. Якобы он собрался выехать вечером 6 июля в Грецию, чтоб посетить полуостров Афон и просить у святых старцев заступничества за российских футболистов.
Примечательно, что многие пользователи не исключили, что данное "заявление" может быть правдой.
"С*ка, а я до такого не додумался. Не зря ученая степень у человека!", "Как бы Мединский лоб себе не расшиб, согласно известной поговорки", "Теперь всем понятно, что без кокса им ну никак нельзя?!", "А Мутко не взял отпуск. Видно Виталик- атеист", - пишут комментаторы.
Первое что приходит в голову когда читаешь это: бля, ну и придурок.https://t.co/jYRCdG7HJg— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 4 июля 2018 г.
Молящийся отпускник.https://t.co/y7yho5OnnB https://t.co/y7yho5OnnB— Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) 4 июля 2018 г.
Мединский прекрасен конечно pic.twitter.com/fgk9zzwkSm— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 июля 2018 г.
Мединский попросил у Путина отпуск, чтобы молиться на Афоне за победу российской сборной над хорватами в четвертьфинале ЧМ pic.twitter.com/CW7XbPXQ8J— ⭕🐷⭕ (@UnicornPigF) 4 июля 2018 г.
Однако позднее выяснилось, что данная информация является фейком.
"Дорогие друзья, Мединский действительно впервые в этом году едет в настоящий отпуск - не в Грецию, а в Крым, не на день, а на неделю и несколько позже. А вот болеть за нашу сборную действительно будет!", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Министерства культуры Анастасия Карпова.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сыграет с командой Хорватии. Встреча состоится в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт".
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