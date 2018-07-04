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Чемпионат мира 2018
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Главное, чтоб лоб не разбил! В сети высмеяли "молитву" за российских футболистов

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В сети высмеяли информацию о том, что министр культуры России Владимир Мединский якобы взял отпуск на один день, чтобы съездить на священную гору Афон ради молитвы за победу сборной России по футболу в матче против команды Хорватии.

Якобы заявление министра обнародовал в своем Facebook блогер Павел Кашин.

В документе указывается, что Мединский просит у главы правительства Дмитрия Медведева отпуск на один день. Якобы он собрался выехать вечером 6 июля в Грецию, чтоб посетить полуостров Афон и просить у святых старцев заступничества за российских футболистов.

Примечательно, что многие пользователи не исключили, что данное "заявление" может быть правдой.

"С*ка, а я до такого не додумался. Не зря ученая степень у человека!", "Как бы Мединский лоб себе не расшиб, согласно известной поговорки", "Теперь всем понятно, что без кокса им ну никак нельзя?!", "А Мутко не взял отпуск. Видно Виталик- атеист", - пишут комментаторы.

Однако позднее выяснилось, что данная информация является фейком.

"Дорогие друзья, Мединский действительно впервые в этом году едет в настоящий отпуск - не в Грецию, а в Крым, не на день, а на неделю и несколько позже. А вот болеть за нашу сборную действительно будет!", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Министерства культуры Анастасия Карпова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сыграет с командой Хорватии. Встреча состоится в Сочи на олимпийском стадионе "Фишт".

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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