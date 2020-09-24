Где смотреть "Риека" – "Колос": расписание трансляций матча Лиги Европы

В четверг, 24 сентября, "Колос" из села Ковалевка сыграет выездной матч против хорватской "Риеки" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

На предыдущем этапе отбора в ЛЕ украинская команда одержала сенсационную победу над греческим "Арисом" со счетом 2:1. Для соперников "Колоса" этот поединок станет первым в нынешнем еврокубковом сезоне.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 21:45 по киевскому времени, можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2".

Напомним, что на этой стадии победитель пары определится по итогам одноматчевого противостояния. В случае успеха в поединке с "Риекой" украинский клуб встретится с датским "Копенгагеном" или польским "Пястом".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры оценили шансы "Колоса" на проход хорватской команды.