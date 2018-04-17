Где смотреть Днепр-1 – Динамо: расписание трансляций полуфинала Кубка Украины

Киевское "Динамо" после победы над донецким "Шахтером" в Премьер-лиге сыграет полуфинальный поединок Кубка Украины. В Днепре подопечные Александра Хацкевича в среду, 18 апреля, сразятся с местным представителем второй лиги национального первенства – СК "Днепр-1".

Встречу, которая состоится на стадионе "Днепр-Арена", можно будет увидеть в прямой трансляции на канале 2+2. Начало игры – в 19:00.

Отметим, что эта стадия турнира состоит из одного матча. "Динамо" проводит игру на выезде, так как встречается с командой, которая выступает в низшем дивизионе. Финал Кубка Уураины-2018 пройдет на поле именно днепровского стадиона в среду, 9 мая.

Как сообщал "Обозреватель", бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко восхитился игрой "бело-синих" в матче с "Шахтером".