"Футбол похож на майонез": Губерниев затроллил сборную России

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев сравнил игру сборной России по футболу с майонезом.

В своем Instagram-аккаунте Губерниев поделился мнением об игре национальной команды после ничейного результата в контрольном матче с турками (1:1).

"Итак, други мои! Россия - Турция 1-1! 7 матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира! И уезжать обратно не надо! Мы дойдём пешком! И уйдём пешком! И все же! Надеюсь на футболистов и уповаю! А Вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!", - написал комментатор.

Скриншот Instagram-аккаунт Дмитрия Губерниева

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России худшая в мире накануне домашнего ЧМ.