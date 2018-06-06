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"Футбол похож на майонез": Губерниев затроллил сборную России

1.2тЧитать новость на украинском

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев сравнил игру сборной России по футболу с майонезом.

В своем Instagram-аккаунте Губерниев поделился мнением об игре национальной команды после ничейного результата в контрольном матче с турками (1:1).

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"Итак, други мои! Россия - Турция 1-1! 7 матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира! И уезжать обратно не надо! Мы дойдём пешком! И уйдём пешком! И все же! Надеюсь на футболистов и уповаю! А Вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!", - написал комментатор.

Скриншот

Instagram-аккаунт Дмитрия Губерниева

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России худшая в мире накануне домашнего ЧМ.

Персона
Дмитрий Губерниев
Место
РоссияМосква
Объект
сборная России по футболу
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