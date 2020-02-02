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2 февраля • обновлено в 11:14
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Футболист сборной Украины забил победный шедевр на последних минутах

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Украинский футболист "Фехервара" Иван Петряк отметился великолепным ударом в 18-м туре чемпионата Венгрии.

Иван Петряк

Иван Петряк

ФК Фехервар

В матче против "Уйпешта" 25-летний игрок сборной Украины вышел со скамейки запасных на 62-й минуте, а на 84-й забил единственный и победный гол. Уроженец Смелы взял на себя инициативу и точно пробил низом в шестерку ворот.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года Петряк, выступавший в то время за "Ференцварош", был лишен командой "золота" чемпионата Венгрии по футболу из-за того, что еще до завершения текущего первенства договорился о контракте со злейшим врагом клуба - "МОЛ Види".

Ранее главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров принял решение отстранить Петряка от работы с основным составом.

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Автор
Максим Богданов
Тема
чемпионат Венгрии
Персона
Иван Петряк
Место
Венгрия
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