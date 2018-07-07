Футболист сборной России забил фантастический гол Хорватии на ЧМ-2018

Футболист сборной России Денис Черышев отметился невероятным ударом в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. 27-летний уроженец Нижнего Новгорода открыл счет в игре.
На 31-й минуте полузащитник испанского клуба "Вильярреал" получил мяч от Дзюбы, немного прошел вперед и с ходу пробил прямо в девятку ворот Субашича, который даже не шелохнулся.
OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию встречи Россия - Хорватия.
Россия – Хорватия 1:1
Голы: 1:0 – 31 Черышев, 1:1 – 39 Крамарич.
Россия – Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.
Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Манджукич.
Предупреждения: Ловрен (35), Стринич (38).
Напомним, что ранее очевидцы написали о кошмаре в Сочи перед матчем Россия - Хорватия.
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