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Чемпионат мира 2018
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Футболист сборной России забил фантастический гол Хорватии на ЧМ-2018

5.1тЧитать новость на украинском

Футболист сборной России Денис Черышев отметился невероятным ударом в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018. 27-летний уроженец Нижнего Новгорода открыл счет в игре.

На 31-й минуте полузащитник испанского клуба "Вильярреал" получил мяч от Дзюбы, немного прошел вперед и с ходу пробил прямо в девятку ворот Субашича, который даже не шелохнулся.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию встречи Россия - Хорватия.

Россия – Хорватия 1:1

Голы: 1:0 – 31 Черышев, 1:1 – 39 Крамарич.
Россия – Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.
Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич, Врсалько, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Манджукич.
Предупреждения: Ловрен (35), Стринич (38).

Напомним, что ранее очевидцы написали о кошмаре в Сочи перед матчем Россия - Хорватия.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная России по футболусборная Хорватии по футболу
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