Фото Криштиану Роналду из Киева собрало 7 млн лайков за сутки

Звездный форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду "взорвал" Instagram, похваставшись фотографией с киевского НСК "Олимпийский" после победы в Лиге чемпионов.

Совместный снимок со своей возлюбленной Джорджиной Родригес с украинского стадиона всего за сутки собрал более 7 млн отметок "нравится".

"Это тоже для тебя", - подписал кадр нападающий сборной Португалии, щедро приправив сообщение сердечками.

🏆❤️también es tuya❤️🏆 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 28 Май 2018 в 8:41 PDT

Напомним, что решающая встреча самого престижного футбольного клубного турнира Европы завершилась со счетом 3:1. Ключевую роль в победу своей команды внес Гарет Бейл. Валлиец отметился дублем, при том, что первый гол уроженца Кардиффа стал настоящим супершедевром.