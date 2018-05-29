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Фото Криштиану Роналду из Киева собрало 7 млн лайков за сутки

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Звездный форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду "взорвал" Instagram, похваставшись фотографией с киевского НСК "Олимпийский" после победы в Лиге чемпионов.

Совместный снимок со своей возлюбленной Джорджиной Родригес с украинского стадиона всего за сутки собрал более 7 млн отметок "нравится".

"Это тоже для тебя", - подписал кадр нападающий сборной Португалии, щедро приправив сообщение сердечками.

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🏆❤️también es tuya❤️🏆

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что решающая встреча самого престижного футбольного клубного турнира Европы завершилась со счетом 3:1. Ключевую роль в победу своей команды внес Гарет Бейл. Валлиец отметился дублем, при том, что первый гол уроженца Кардиффа стал настоящим супершедевром.

Читайте все новости по теме "финал Лиги чемпионов" на Обозревателе.

Тема
финал Лиги чемпионов
Персоны
Джорджина РодригесКриштиану Роналду
Место
УкраинаКиев
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