Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-вратарь сборной Украины по футболу дисквалифицирован за расизм

876 Читать материал на украинском

Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал за расизм известного украинского вратаря латвийского клуба "Вентспилс" Константина Махновского.

Константин Махновский

Константин Махновский

ФК Олимпик

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 30-летний уроженец Черкасчины, который в юношеской сборной Украины провел 14 поединков, получил десятиматчевую дисквалификацию. Наказание распространяется на все игры под эгидой УЕФА.

Голкипер был удален в конце матча отборочного турнира Лиги Европы против мальтийской "Гзиры". Сообщается, что он оскорбил по расовому признаку игрока соперников Амаду Самба, после чего между ними произошел конфликт. Наказан был и Самб - за оскорбление соперника он пропустит две игры.

Новости
Месси дисквалифицировали

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известная украинская теннисистка пожизненно дисквалифицирована за организацию и участие в договорных матчах,

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...