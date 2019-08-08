Экс-вратарь сборной Украины по футболу дисквалифицирован за расизм

Европейский футбольный союз (УЕФА) наказал за расизм известного украинского вратаря латвийского клуба "Вентспилс" Константина Махновского.

Константин Махновский ФК Олимпик

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 30-летний уроженец Черкасчины, который в юношеской сборной Украины провел 14 поединков, получил десятиматчевую дисквалификацию. Наказание распространяется на все игры под эгидой УЕФА.

Голкипер был удален в конце матча отборочного турнира Лиги Европы против мальтийской "Гзиры". Сообщается, что он оскорбил по расовому признаку игрока соперников Амаду Самба, после чего между ними произошел конфликт. Наказан был и Самб - за оскорбление соперника он пропустит две игры.

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