Экс-футболист Алиев обвинил Семина в вылете "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев считает, что ошибка главного тренера Юрия Семина в полуфинале Кубка УЕФА 2008/09 против "Шахтера" помешала команде выйти в финал.

"Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча (Семин – Ред.). Он убрал с поля Бангуру. Мы должны были выигрывать матч в Киеве – это 100%. И был у меня в конце момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов "потащил". Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал. По той игре, которую мы показали в Киеве, мы должны были выигрывать по сумме двух матчей", – сказал Алиев в прямом эфире передачи "Великий футбол".

Александр Алиев и Юрий Семин Спорт-Экспресс в Украине

Напомним, что 7 мая 2009 года "Шахтер" вырвал победу над "Динамо" и вышел в финал Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая 2009 года "горняки" в невероятном по накалу поединке одолели немецкий "Вердер" и стали победителями исторического Кубка УЕФА.

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