Главная Новости
25 мая • обновлено в 10:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Экс-футболист Алиев обвинил Семина в вылете "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА

1.6т
Читать материал на украинском

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев считает, что ошибка главного тренера Юрия Семина в полуфинале Кубка УЕФА 2008/09 против "Шахтера" помешала команде выйти в финал.

"Я считаю, что мы не вышли в финал из-за ошибки Палыча (Семин – Ред.). Он убрал с поля Бангуру. Мы должны были выигрывать матч в Киеве – это 100%. И был у меня в конце момент, когда Милевский отдал, я пробивал с пяти метров, но Пятов "потащил". Если бы мы выиграли в Киеве, то прошли бы в финал. По той игре, которую мы показали в Киеве, мы должны были выигрывать по сумме двух матчей", – сказал Алиев в прямом эфире передачи "Великий футбол".

Александр Алиев и Юрий Семин

Александр Алиев и Юрий Семин

Спорт-Экспресс в Украине

Напомним, что 7 мая 2009 года "Шахтер" вырвал победу над "Динамо" и вышел в финал Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая 2009 года "горняки" в невероятном по накалу поединке одолели немецкий "Вердер" и стали победителями исторического Кубка УЕФА.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Юрий Семин Александр Алиев
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 245.

    Вылечились: 7234. Умерли: 623.

  • В мире заболели более 5,5 млн человек, погибли – более 346 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр COVID-19 – в Ривненской области растет количество зараженных.

  • Черногория стала первой страной в Европе, полностью преодолевшей пандемию.

  • Иммунолог пояснил, как лето "ударит" по COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
fnatic
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
1WIN
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Winstrike
VS
Espada
Победа Winstrike
1.50 Сделать ставку
forZe
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку
FURIA
VS
Chaos
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Бавария
Боруссия Д не проиграет
2.02 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку