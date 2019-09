Драма Реброва: ФИФА назвала лучший гол сезона – видео шедевра

Гол полузащитника венгерского "Дебрецена" Даниэля Жори был назван лучшим в прошедшем сезоне.

Об этом стало известно во время церемонии вручения премии The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). Мероприятие состоялось в Милане в понедельник, 23 сентября.

Жори отличился совершенно шедевральным голом в матче национального чемпионата с командой экс-тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва "Ференцварошем". В игре, которая состоялась 16 февраля нынешнего года, полузащитник "Дебрецена" отличился уже в компенсированное время при счете 1:1.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time...#TheBest #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/gtBdZmeWNb