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23 сентября • обновлено в 23:02
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Драма Реброва: ФИФА назвала лучший гол сезона – видео шедевра

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Гол полузащитника венгерского "Дебрецена" Даниэля Жори был назван лучшим в прошедшем сезоне.

Об этом стало известно во время церемонии вручения премии The Best от Международной федерации футбола (ФИФА). Мероприятие состоялось в Милане в понедельник, 23 сентября.

Даниэль Жори (справа)

Даниэль Жори (справа)

ФИФА

Жори отличился совершенно шедевральным голом в матче национального чемпионата с командой экс-тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва "Ференцварошем". В игре, которая состоялась 16 февраля нынешнего года, полузащитник "Дебрецена" отличился уже в компенсированное время при счете 1:1.

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Жори дождался подачи с левого фланга, после чего метров с 14 отправил мяч в сетку ворот соперника ударом в падении через себя. Таким образом хавбек принес своей команде победу в матче.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Роман Яремчук провел великолепный матч в чемпионате Бельгии, забив очередной гол в сезоне.

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Персона
Сергей Ребров
Место
Италия Милан
Теги
ФИФА ФК Ференцварош
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