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28 февраля • обновлено в 20:38
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Днепр-1 – Динамо: Буяльского удалили с поля после видеоповтора

2.8т
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Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский стал первым в истории украинской Премьер-лиги игроком, который был удален после применения арбитром системы видеоповтора.

Момент произошел уже на четвертой минуте выездной игры "бело-синих" с "Днепром-1". Буяльский в борьбе за мяч прямой ногой в Юрия Вакулко, после чего арбитру игры Катерине Монзуль посоветовали посмотреть момент в повторе.

Виталий Буяльский

Виталий Буяльский

ФК "Динамо" Киев

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Рефери долго просматривала эпизод, а затем приняла решение показать игроку "Динамо" красную карточку. Таким образом, впервые в украинском чемпионате система VAR была применена в момент с удалением игрока.

Предлагаем вашему вниманию видео эпизода.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-нападающий киевского "Динамо" Артем Кравец обиделся на украинцев из-за их отношения к футболистам.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Виталий Буяльский
Теги
ФК Днепр ФК Динамо Киев
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