Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский стал первым в истории украинской Премьер-лиги игроком, который был удален после применения арбитром системы видеоповтора.

Момент произошел уже на четвертой минуте выездной игры "бело-синих" с "Днепром-1". Буяльский в борьбе за мяч прямой ногой в Юрия Вакулко, после чего арбитру игры Катерине Монзуль посоветовали посмотреть момент в повторе.

Виталий Буяльский ФК "Динамо" Киев

Рефери долго просматривала эпизод, а затем приняла решение показать игроку "Динамо" красную карточку. Таким образом, впервые в украинском чемпионате система VAR была применена в момент с удалением игрока.

Предлагаем вашему вниманию видео эпизода.

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