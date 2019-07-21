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"Динамо" сыграло вничью с клубом Первой лиги

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Киевское "Динамо" в товарищеском спарринге сыграло вничью с командой Первой лиги "Оболонь-Бровар". Встреча в Вите-Литовской завершилась со счетом 1:1.

Столичные футболисты первыми открыли счет, однако за 8 минут до конца основного времени упустили преимущество.

"Динамо" – "Оболонь-Бровар" – 1:1

Голы: Цитаишвили (10) – Островский (82)

"Динамо": Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Сидклей, Гармаш, Пиварич (к), Шабанов, Русин, Кравченко.

На 65-й минуте вышли на замену Билошевский, Шулянский, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко.

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

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ФК Динамо Киев ФК Оболонь
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