"Шахтер" в скандальном прерванном матче обыграл "Динамо"

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

Встреча в Харькове на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 1:0 и ознаменовалась грандиозным расистским скандалом на последних минутах.

Поединок начался в невысоком темпе без какой-либо остроты, и лишь к 13-й минуте игра раскачалась. Киевляне держали очень высокую линию обороны, и хозяевам дважды почти удалось забросить мяч за спину защитникам соперника.

"Горняки" постепенно давили все больше и больше, и на 15-й минуте третий угловой стал результативным. Сергей Кривцов опередил всех оппонентов, вогнав головой мяч в сетку ворот Бущана.

Пропустив гол динамовцы заиграли активнее, но до какой-либо конкретики дело не доходило. На 30-й минуте "Шахтер" лишился Мораеса. Украинский бразилец пошел в стык с Поповым, и Денис, не видя за своей спиной украинского бразильца, случайно наступил ему на ногу. Травма оказалась серьезной, и Жуниора заменил Дентиньо.

Шахтер - Динамо ФК Шахтер

Шахтер - Динамо ФК Шахтер

Оставшееся до перерыва время было насыщено единоборствами, но реально голевые моменты ни один ни другой клуб создать не смогли.

Второй тайм начался с настоящей рубки. Никто из футболистов не хотел уступать, и жесткие стыки заканчивались повреждениями игроков. "Шахтер" выглядел в несколько раз свежее, и его передачи и переходы из обороны в атаку смотрелись очень неплохо.

Шахтер - Динамо ФК Шахтер

Шахтер - Динамо ФК Шахтер

За оставшиеся полчаса "бело-синие" так и не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот.

Вместо этого, за 15 минут до конца основного времени матч был прерван. Ультрас "Динамо" стали скандировать оскорбительные речевки в адрес Дентиньо и Тайсона и Николай Балакин прервал на 3 минуты игру, уведя команды с поля.

Перед остановкой игры Тайсон, не выдержавший оскорблений, показал болельщикам в ответ средний палец и выбил мяч на трибуны, за что после возобновления игры получил красную карточку.

кадр из видео

Шахтер - Динамо ФК Шахтер

Шахтер - Динамо ФК Шахтер

"Шахтер" – "Динамо" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 18 Кривцов.

Шахтер – Пятов, Матвиенко, Додо, Исмаили, Кривцов, Маркос Антонио (Майкон, 90), Коваленко, Тете (Болбат, 88), Степаненко, Тайсон, Мораес (Дентиньо, 31).

Динамо – Бущан, Миколенко (Буяльский, 59), Шабанов, Кендзера, Попов, Цыганков, Шапаренко, Вербич, Шепелев (Гармаш, 68), Родригеш (Беседин, 62), Караваев.

Предупреждения: Попов (8), Шабанов (16), Родригеш (49), Миколенко (55), Коваленко (60), Дентиньо (63), Додо (65).

Удаление: Тайсон (82).

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября наши гранды провели встречу 1/8 финала Кубка Украины, где "Динамо" в дополнительное время обыграло "Шахтер" (2:1). Решающий гол на 108-й минуте забил Денис Попов.

10 августа встреча между "Шахтером" и "Динамо" в рамках 3 тура Премьер-лиги завершилась со счетом 2:1 в пользу "горняков". В концовке игроки не смогли сдержаться и устроили потасовку.

Напомним, что "Динамо" 28 июля обыграло донецкий "Шахтер" и в 8 раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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