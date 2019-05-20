"Динамо" решилось на нехарактерный поступок

Киевское "Динамо" едва ли не впервые в своей истории представит комплект игровой формы задолго до старта нового сезона, а не по его ходу, как это было раньше.

Уже на матче 31-го тура Премьер-лиги с ФК "Львов" на НСК "Олимпийский" 26 мая технический спонсор "бело-синих" продемонстрирует дизайн экипировки на сезон 2019/2020.

"Форма имеет эксклюзивный дизайн и выдержана в фирменных цветах клуба. Кроме этого, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме присутствует его автограф. Уже во время матча 26 мая новую форму клуба можно будет приобрести в fan-shop ФК "Динамо" Киев на НСК "Олимпийский", а в розничной сети и на официальном сайте shop-fcdk.com – с 27 мая", – говорится в заявлении клуба на официальной странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сделал официальное заявление о возможном преемнике Александра Хацкевича на посту главного тренера команды.

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