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25 февраля • обновлено в 19:26
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"Динамо" прокомментировало дисквалификацию Беседина

2.2т
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Киевский футбольный клуб "Динамо" выступил с официальной позицией по дисквалификации своего нападающего Артема Беседина.

Артем Беседин

Артем Беседин

ФК Динамо

"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", – сказано в заявлении клуба.

"Динамо" сообщит, будет ли обжаловать решение, после того как получит полный текст документа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, соответственно срок действия санкции начинается именно с этого дня.

Сам игрок отказался признать свою вину в нарушении антидопинговых правил.

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Теги
УЕФА БК Динамо Киев
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