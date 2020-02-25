Киевский футбольный клуб "Динамо" выступил с официальной позицией по дисквалификации своего нападающего Артема Беседина.
Артем Беседин
ФК Динамо
"Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины", – сказано в заявлении клуба.
"Динамо" сообщит, будет ли обжаловать решение, после того как получит полный текст документа.
Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Беседин был временно отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019 года, соответственно срок действия санкции начинается именно с этого дня.
Сам игрок отказался признать свою вину в нарушении антидопинговых правил.
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