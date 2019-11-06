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6 ноября • обновлено в 22:35
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"Динамо" добыло разгромную победу в Юношеской лиге УЕФА

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В первом матче второго раунда Юношеской лиги УЕФА, который состоялся в Киеве, "Динамо" уверенно победило греческий ПАОК и обеспечило себе преимущество перед ответной встречей (27 ноября).

Поединок на стадионе "Динамо" им. В.В. Лобановского завершился со счетом 3:0. Ответный матч состоится 27 ноября.

Уже на на 10-й минуте Георгий Цитаишвили открыл счет с пенальти. Столичные футболисты доминировали на поле. и под занаваес тайма все тот же Цитаишвили забил второй пенальти. Окончательный счет на 76-й минуте оформил Ярослав Надольский.

"Динамо" U-19 - ПАОК U-19 - 3:0 (2:0)

"Динамо" : Нещерет, Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко, Билошевский, Надольский, Михайленко, Шулянский, Цитаишвили, Исаенко

Голы: Цитаишвили (10 с пен. 45 + 1, с пен.), Надольский (76)

Предупреждения: Билошевський (18) - Калуцикидис (38), Теодоридис (73), Куциас (83), Панайоту (85).

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Тема
Лига УЕФА
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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