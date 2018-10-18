Деньги зарешали: в деле Мамаева наметился кардинальный поворот

Российский футболист Павел Мамаев, арестованный за драку в кафе, в ближайшее время может оказаться на свободе. Во вторник, 16 октября, у полузащитника "Краснодара" была очная ставка с потерпевшими, и выяснилось, что один из них - чиновник Денис Пак - не имеет к Мамаеву особых претензий.

"Были выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен, и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления, не поступало", - цитирует адвоката Мамаева Игоря Бушманова издание КП.

Адвокаты Мамаева подали апелляцию с просьбой отправить футболиста под мягкий домашний арест. Эта мера подразумевает что футболист сможет ходить на тренировки и участвовать в матчах, но ему запрещено посещать увеселительные мероприятия, а к назначенному часу он должен быть дома, и там же проводить ночь. Суд рассмотрит апелляцию 19 октября. И если с Мамаева действительно будут сняты обвинения по статье "хулиганство", он уже в пятницу сможет выйти из "Бутырки".

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали чиновника Дениса Пака в кофейне. Кокорин ударил Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева до 8 декабря. В настоящее время подозреваемые находятся в "Бутырке". Позже бывший зэк рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в тюрьме.

Кроме того, позже появились новые подробности драки.