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Чемпионат мира 2018
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"Чуть не взорвался, в глазах потемнело": игрок сборной России сделал признание об открытии ЧМ-2018

2.9тЧитать новость на украинском

Форвард сборной России Артем Дзюба, который отметился голом в ворота аравийцев в матче-открытии ЧМ-2018, признался, что испытал сильнейшие эмоции от победы. По его словам, он настолько активно праздновал взятие ворот соперника, что после этого около 10 минут не мог войти в игру.

"Можно сказать, что забил первым касанием. Перед этим толком и не коснулся мяча. Когда увидел мяч в сетке, чуть не взорвался. Так ждал – выпустят меня или нет. Парни смеялись: так отпраздновал гол, что потом 10 минут не мог восстановиться, у меня зашкаливало все. Думал, зачем так праздновал. Минут пять было плохо, в глазах все потемнело", – приводит слова Дзюбы Чемпионат.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча-открытия чемпионата мира-2018 возле стадиона "Лужники" произошло ЧП.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Артем Дзюба
Место
РоссияМосква
Объект
сборная России по футболу
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