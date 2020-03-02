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2 марта • обновлено в 20:28
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Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 21-й тур УПЛ

1.1т
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В украинской футбольной Премьер-лиге после сенсационного 20-го тура уже 3 марта стартует очередной игровой день.

Киевское "Динамо" обязано закрыть поражение от "Днепра-1" домашним матчем с "Колосом". Сами же днепряне попытаются сотворить вторую к ряду сенсацию в игре с "Шахтером" в Харькове.

Любители футбола смогут увидеть матчи тура на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание 21-го тура УПЛ.

Премьер-лига Украины. 21-й тур

3 марта (вторник)

19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2
Киев, НСК "Олимпиский"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Николай Балакин

4 марта (среда)

14:00. "Мариуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Олимпик" – "Десна", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Виктор Копиевский

17:00. "Заря" – "Львов", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

19:00. "Шахтер" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Евгений Арановский

19:30. "Карпаты" – "Александрия"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил поражение от "Днепра-1", в котором полузащитник Виталий Буяльский стал первым в истории Премьер-лиги игроком, удаленным при помощи системы VAR.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
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Победа Анастасии Потаповой с форой в -4,0 гейма
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1.90 Сделать ставку
Шелби Роджерс
VS
Николь Гиббс
Победа Шелби Роджерс с форой в -3,0 гейма
1.88 Сделать ставку
Анна Калинская
VS
Усуэ Арконада
Победа Анны Калинской с форой в -1,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Катарина Завацкая
VS
Франческа Ди Лоренцо
Победа Франчески Ди Лоренцо с форой в -0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Динамо
VS
Колос
Тотал меньше 3-х голов
2.08 Сделать ставку
Саарбрюккен
VS
Фортуна
Тотал меньше 2,5 гола
2.08 Сделать ставку
Перуджа
VS
Беневенто
Тотал меньше 2,5 гола
1.66 Сделать ставку
Ливорно
VS
Фрозиноне
Тотал меньше 2,5 гола
1.61 Сделать ставку