Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 21-й тур УПЛ

В украинской футбольной Премьер-лиге после сенсационного 20-го тура уже 3 марта стартует очередной игровой день.

Киевское "Динамо" обязано закрыть поражение от "Днепра-1" домашним матчем с "Колосом". Сами же днепряне попытаются сотворить вторую к ряду сенсацию в игре с "Шахтером" в Харькове.

Любители футбола смогут увидеть матчи тура на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание 21-го тура УПЛ.

Премьер-лига Украины. 21-й тур

3 марта (вторник)

19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2

Киев, НСК "Олимпиский"

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Николай Балакин

4 марта (среда)

14:00. "Мариуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Олимпик" – "Десна", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Виктор Копиевский

17:00. "Заря" – "Львов", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

19:00. "Шахтер" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Евгений Арановский

19:30. "Карпаты" – "Александрия"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил поражение от "Днепра-1", в котором полузащитник Виталий Буяльский стал первым в истории Премьер-лиги игроком, удаленным при помощи системы VAR.

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