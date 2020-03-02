Чемпионат Украины по футболу: где смотреть онлайн 21-й тур УПЛ

В украинской футбольной Премьер-лиге после сенсационного 20-го тура уже 3 марта стартует очередной игровой день.
Киевское "Динамо" обязано закрыть поражение от "Днепра-1" домашним матчем с "Колосом". Сами же днепряне попытаются сотворить вторую к ряду сенсацию в игре с "Шахтером" в Харькове.
Любители футбола смогут увидеть матчи тура на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание 21-го тура УПЛ.
Премьер-лига Украины. 21-й тур
3 марта (вторник)
19:30. "Динамо" – "Колос", 2+2
Киев, НСК "Олимпиский"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Николай Балакин
4 марта (среда)
14:00. "Мариуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Александр Дердо
17:00. "Олимпик" – "Десна", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Виктор Копиевский
17:00. "Заря" – "Львов", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
19:00. "Шахтер" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Арбитр VAR: Евгений Арановский
19:30. "Карпаты" – "Александрия"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко объяснил поражение от "Днепра-1", в котором полузащитник Виталий Буяльский стал первым в истории Премьер-лиги игроком, удаленным при помощи системы VAR.
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