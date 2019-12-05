Главная Новости
6 декабря • обновлено в 00:08
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Чемпион мира забил супергол пяткой в падении

690
Читать материал на украинском

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился феноменальным голом в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (2:0).

На 52-й минуте чемпион мира 2018 года откликнулся на фланговую передачу Анхеля Ди Марии и, невероятно сложившись, забил в падении пяткой.

Свой удар 20-летний футболист отметил оригинально. Мбаппе улегся на газон, приняв расслабленную позу.

Новости
Дебютный шедевр: экс-футболист "Динамо" забил фантастический гол в Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" готов выложить €400 млн за Килиана.

Таким образом гранд испанского футбола готов побить трансферный рекорд, который принадлежит другому игроку французкой команды Неймару – он был выкуплен из "Барселоны" за €222 млн.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Франции" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Франции
Персона
Килиан Мбаппе
Место
Франция
Тег
ПСЖ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги