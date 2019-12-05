Чемпион мира забил супергол пяткой в падении

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отметился феноменальным голом в домашнем матче 16-го тура чемпионата Франции против "Нанта" (2:0).

На 52-й минуте чемпион мира 2018 года откликнулся на фланговую передачу Анхеля Ди Марии и, невероятно сложившись, забил в падении пяткой.

Свой удар 20-летний футболист отметил оригинально. Мбаппе улегся на газон, приняв расслабленную позу.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" готов выложить €400 млн за Килиана.

Таким образом гранд испанского футбола готов побить трансферный рекорд, который принадлежит другому игроку французкой команды Неймару – он был выкуплен из "Барселоны" за €222 млн.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!